Isabel Acevedo rompió su silencio y aseguró que no está entre sus planes visitar el programa “Válgame”, esto para evitar relacionarse con “personas del entorno” de Christian Domínguez, su expareja.

En una reciente entrevista con el programa “Mujeres al mando”, la conductora Jazmín Pinedo le preguntó a Isabel si tendría algún problema de sumarse al panel del espacio de espectáculos; sin embargo, ella dijo que no lo tiene en mente.

“(¿Visitarías ‘Válgame’?) No, porque no quiero relacionarme con nadie que esté en el entorno de Christian Domínguez. Yo quiero estar tranquila, ya volteé la página, estoy trabajando y ya”, expresó.

Asimismo, se refirió a lo dicho por Karla Tarazona en su programa. La conductora de “Válgame” dijo: “primero me quita el marido y ahora me quiere quitar el trabajo”.

“Yo nunca le he hecho caso. No me gustan los dimes y diretes, ni el morbo, así que nunca le he respondido y tampoco lo haría”, manifestó.

Recordemos que el último jueves, los conductores de “Válgame” anunciaron la incursión de un nuevo panelista en el programa, y el primer nombre que se voceó fue el de Isabel Acevedo.

Isabel Acevedo sobre su posible ingreso a ‘Válgame’: “No quiero relacionarme con nadie del entorno d