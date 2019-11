Isabel Acevedo sorprendió a la hija de Christian Domínguez con un tierno detalle por su cumpleaños.

El programa “Válgame” difundió imágenes de lo que fue el reencuentro entre “Chabelita” y la niña, quien no dudó en abrazarla al verla llegar a su casa.

De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, Isabel Acevedo llegó a la fiesta con un regalo y con el perro que tenía con Christian Domínguez.

Asimismo, Isabel Acevedo se sentó en la mesa con los invitados de la fiesta y hasta le cantó “Feliz cumpleaños” a la niña.

El accionar de “Chabelita” fue duramente criticado por Janet Barboza, quien aseguró que la bailarina quería “provocar” a Pamela Franco, quien ese mismo día fue captada besando a Christian Domínguez.

“Me ha sorprendido ver a la Chabelita yendo a la casa de la hija de Christian Domínguez sabiendo que evidentemente ha oficializado a Pamela, eso me parece una falta de respeto. Lo que está haciendo es provocar, o acaso no se dan cuenta no es muy obio o evidente? Quiere que esto le moleste a la Pamela”, dijo Janet Barboza.

Chabelita-hija de Christian