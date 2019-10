El cumbiambero Christian Domínguez confirmó en “Válgame” el fin de la relación con Isabel Acevedo.

Christian Domínguez reveló que fue la bailarina quien terminó con él, pero descartó que sea por una tercera persona, sino por una situación que ella no habría podido manejar en la relación.

“Ella toma la decisión (...) ella me dijo: este punto no lo puedo manejar”, dijo Christian Domínguez frente a cámaras.

Christian Domínguez contó que terminaron hace unas semanas. “Sí hemos terminado. Si bien no me gusta decir cuándo empiezo o cuándo acabo, si ya salió la noticia, debo tomar el toro por las astas. Me da pena porque muchos familiares no lo sabía y se están enterando”, contó.

“Terminó de una manera madura, hace unos días”, agregó Christian Domínguez, quien negó que hayan terminado porque Karla Tarazona sigue hablando del tema.

Luego, Christian Domínguez confirmó que Isabel Acevedo terminó con él el fin de semana.