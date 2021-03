A un año y medio de su polémica ruptura, Christian Domínguez coincidió con su expareja Isabel Acevedo en el programa “América Hoy” del lunes 29 de marzo.

“A mí me han dado permiso para esta situación tan bonita que le quiero presentar a Christian, ay, perdón, al público”, fueron las primeras palabras de Melissa Paredes al presentar a “Chabelita”.

“Christian estaba sudando frío”, comentó entre risas Mariella Zanetti. Pero desde que apareció Isabel Acevedo vía microondas, Christian Domínguez ya no apareció en pantalla.

Minutos después, otra de las conductoras hizo mención a todas las personas que estaban en el set, incluido Christian Domínguez.

Isabel Acevedo, por su parte, comentó lo siguiente: “Me encanta, son gente súper talentosa, les mando un besote a todos”.

Pero el momento más hilarante fue cuando Mariella Zanetti preguntó a Christian Domínguez con qué look prefería a las mujeres, en relación al cambio de look que le estaban haciendo a su ex. “Puede ser corto, largo”, comentó el cantante, quien seguía sin aparecer en pantalla.

TE PUEDE INTERESAR