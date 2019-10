Christian Domínguez hizo una fuerte revelación en “Válgame”, el renovado programa de Latina, donde conduce su expareja Karla Tarazona. Nadie se esperaba la bomba que soltó en pleno programa en vivo, cuando confirmó que su historia de amor con “Chabelita”, Isabel Acevedo, llegó a su fin, sin aclarar el motivo que los llevó a tomar esta decisión.

“Isabel me dijo 'este punto no lo puedo manejar’. Le dije que yo entendía su posición, pero que no podía hacer nada al respecto porque no puedo cambiar las cosas. Le dije que si íbamos a continuar sería una pérdida de tiempo porque siempre íbamos a retroceder en ese punto”, indicó el cantante de cumbia.

Y aunque no precisó cuándo acabó el romance - de manera oficial - lo cierto es que algunas pistas las podamos encontrar en el Instagram de la bailarina.

El 27 de setiembre, Acevedo compartió una fotografía en la que aparece besando a Domínguez frente al mar. “No podía terminar mi día y decirte lo mucho que te amo y cómo me divierte cada minuto a tu lado. Me encanta planificar nuestras nuevas aventuras y retarnos a asumir nuevos retos, gracias por aguantas mis locuras y engreimientos jijijij...eres mi hilo rojo”, fue el romántico mensaje.

A los segundos, el cumbiambero respondió: “mi hermosa... sigue pasando el tiempo y solo queremos estar más juntos... gracias por tus palabras bb... te amo mucho.. te prometo que trataré de ser mejor persona cada día ... porque te lo mereces... te amo mi amor”.

¿Qué fue lo que pasó si ambos se prometían tanto amor?

[PUEDES LEER] ¿Christian Domínguez aún le gusta Karla Tarazona? El cumbiambero se confesó

Latina | Instagram: Isabel Acevedo