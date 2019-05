Isabel Pantoja enamorada del ex de Paulina Rubio, 15 años menor: "Él me encanta"

¡Sorprendieron! Isabel Pantoja y Colate, expareja de Paulina Rubio, al parecer, estarían en "salidas". La pareja se encuentra concursando en un reality, llamado "Supervivientes 2019", que se realiza en una isla en Honduras.

Ahora, la reconocida cantante ha asegurado que le encanta Colate: "me gusta, y además lo sabe", expresó frente a cámaras. Incluso, el padre del hijo de Paulina Rubio durmió una noche con ella, debido a que ganaron un premio, el tener una cama y una almohada.

“El colchón se lo dejaron aquí los ingleses, pero bueno, el sitio es espectacular y la compañía inmejorable”, comentó el ex de Paulina Rubio. Antes de irse a dormir, Colate confesó que nunca olvidaría esa noche dado las vistas y la inmejorable compañía. “Es un placer compartir contigo esta noche maravillosa”.

Mientras que su hija, la 'Chabelita' aseguró que tiene su aprobación. "A mi madre la veo superemocionada. Yo he estado allí y es muy importante tener apoyo. Y si es masculino, pues se te hace más ameno. Me gusta Colate para mi madre, pero es muy pronto… A mi madre la veo entregadísima. Es muy evidente que le gusta. No es una paja mental vuestra".

