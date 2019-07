Isabel Pantoja revela que Juan Gabriel le pidió matrimonio: "quería que fuera su esposa"

Isabel Pantoja confirmó que el cantante mexicano Juan Gabriel le pidió matrimonio, pero ella lo rechazó.

La española se presentó el programa Telecinco tras su participación en el reality 'Supervivientes' y contó todo sobre la proposición que el 'Divo de Juárez' le hizo años atrás.

"Nunca he hablado de él, para mí siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto a mi familia, que más he querido en mi vida, es cierto que me pidió matrimonio, cuando mi hijo tenía cuatro años, quería que fuera su esposa, respetándonos los dos", contó Isabel Pantoja.

Sin embargo, la cantante rechazó su propuesta, algo que Juan Gabriel entendió: "Le dije que no, cantando. Él lo entendió perfectamente. A pesar de ese Atlántico que nos separaba, me sentí muy orgullosa de lo que teníamos".

Pese a que rechazó la proposición de Juan Gabriel, Isabel Pantoja admitió que muchas veces se ha arrepentido de no casarse con él.

"Después de mi marido sé que jamás habría encontrado a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Yo lo aceptaba como era, sencillamente como era, un genio para la eternidad", explicó la cantante española.