La cantante, compositora, actriz y bailarina Isabela Merced ha cautivado a las audiencias de todo el mundo con un impresionante talento que no sólo le ha traído premios y roles protagónicos en películas tan taquilleras como “Instant Family”, “Transformers: The Last Knight”, etc, sino que también ha llevado una exitosa carrera musical. Hoy, la joven artista continúa extendiendo su recorrido en la industria con su nuevo sencillo “Agonía” junto a nuestro compatriota el ayacuchano Kayfex.

Escrita por Merced, Kayfex y Ale Alberti (Danna Paola, Becky G, Anitta, CNCO), “Agonía” es un maravilloso tributo a las raíces de esta estrella en ascenso, que se inspira en el cuento “La Agonía de Rasu Ñiti” escrita por el autor peruano José María Arguedas en 1961. En esta poderosa versión de la entrañable historia, Merced le canta desde el fondo de su corazón a un amante del pasado que empieza a manifestarse en diferentes lugares de la histórica ciudad de Ayacucho. Como resultado, un sentimiento supernatural empieza a apoderarse de la cantante y el deseo de volver a ver a este antiguo amor la lleva a experimentar una intensa agonía. La canción también incluye elementos de la legendaria “danza de las tijeras”, que en 2010 fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Filmado en Ayacucho bajo la dirección de Gustavo Ramírez, el video oficial, que los fanáticos podrán ver desde YouTube, comparte con el mundo entero el arte y la cultura extraordinarias de la ciudad y tiene como escenarios algunos de los monumentos más famosos y asombrosos de la región, como la Catedral de Ayacucho (1672), el Convento de San Francisco de Asís (1552), la Iglesia de San Francisco de Paula (1713) y la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Además de la arquitectura, el video también rinde homenaje al arte peruano tradicional y destaca el impresionante trabajo de artistas ayacuchanos contemporáneos como Gladys Palomino (textiles), Marcelino Pomataylla Bautista (textiles), Edwin Del Pino Huamán (plata), Víctor Hurtado (fabricación de velas), Donato Enríquez Gutiérrez (cerámica) y José Jaime Saccsara (retablos).

El vestuario que podemos ver en este maravilloso video refleja el rico paisaje creativo del Perú antiguo y moderno y representa una nueva era de mujeres empoderadas, como la propia Merced, que sin duda influyen en la actual escena artística y cultural a nivel global.

