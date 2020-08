Israel Dreyfus sorprendió a todo al público televidente al reaparecer en la pantalla chica, pero esta vez como parte de un formato complemente distinto al que nos tenía acostumbrados. Esta vez el exchico reality se animó a encontrar a su “media naranja” en el programa de Latina, “La Ruta del Amor”.

“Me llamaron para ofrecerme a la idea y no me pareció mala. Es un formato totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Yo estaba metido en mi negocio, y apostar o arriesgar por otra cosa ¿por qué no? Estoy casi 4 años sin pareja formal y creo que mi perfil se prestaba para eso”, comenzó contando.

Por otra parte, el excombatiente no descartó la posibilidad de volver a un reality de competencia, pues agradece la oportunidad que siempre le dieron.

“Yo no le cierro las puertas a absolutamente nada porque gracias a los realities de competencia he podido crecer como persona, profesionalmente hablando. Yo no me considero que sea un artista, simplemente soy una figura pública por el tema mismo de los realities”, expresó a un medio local.

