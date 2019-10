Itatí Cantoral y la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, han hecho noticia luego de que la actriz compartiera un video en sus redes sociales, en donde se ríe de la situación de la joven.

En el video, Itatí Cantoral se metió en el papel de Silvia Pinal y dice: “¿Por qué tu hija está haciendo esas cosas?”, para luego reírse. Tras la publicación de la misma, Frida Sofía no lo habría tomado bien y en una entrevista le mandó un mensaje.

La hija de Alejandra Guzmán decidió poner en su lugar a la actriz. “Itatí Cantoral, ella no me taggea, pero yo te lo digo en la cara, mira, tú concéntrate en tu libreto ¿ok?, porque tú no sabes nada y aparte siempre estás borracha, digo no soy nadie para juzgar pero mi vida…”

Tras estas últimas declaraciones, Itatí Cantoral le respondió por última vez, pero lo hizo de una manera muy particular.

"Yo creo que tenemos un país libre, hay libertad de expresión entonces nosotros como seres humanos y como individuos por lo menos en México, es poner en tus redes lo que tu quieras ¿no?, lo que tú piensas…”. Luego finalizó diciendo una frase célebre de Soraya Montenegro: “¿qué?, ¿quién fue?, ¡Frida!, ¿cómo?, ¡maldita lisiadaaaaa!”.