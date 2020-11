A poco más de dos meses del fallecimiento de Doña Itatí Zucchi, la actriz Itatí Cantoral rompió su silencio y habló por primera vez de la pérdida de su madre. Sus declaraciones las dio en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

La artista mexicana se mostró apenada, pero agradecida con los buenos deseos. “Les agradezco, mi mamá los quería a ustedes mucho, y siempre me enseñó a respetarlos mucho y a querer mucho mi carrera, así que aquí estamos y todo es para ella”, señaló.

Asimismo, Cantoral se refirió a la herencia que le dejó su madre y algunas lecciones que le enseñó su madre a largo de la vida.

“El legado que me dejó mi mamá es primer que nada agradecerle a Dios todos los días por haberme dado la vida y por haberme dado a los hijos tan hermosos que me ha dado y por mi trabajo, y que nunca descuide a la gente que me quiere y sobre todo el público que me ha hecho, ahí llevo a mi mamá siempre, mi mamá es mi fuerza”, expresó.

Por otra lado, la protagonista de la telenovela “La mexicana y el güero” dijo que no tuvo ningún síntoma tras dar positivo a Covid-19 y por fortuna sus hijos no estuvieron contagiados. “Bien, no tuve ningún síntoma, fui asintomática gracias a Dios, mis hijos no estuvieron enfermos, y no les ha dado y son jóvenes. Gracias a Dios muy bien Eduardo y Roberto”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral ‘la niña del pastel’

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral 'la niña del pastel'.