Días atrás se conoció que la actriz Itatí Cantoral había dado positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19), motivo por el que tuvo que dejar las grabaciones de la telenovela “La mexicana y el güero”.

Tras superar la enfermedad, la artista mexicana brindó una entrevista al programa “Hoy” y contó cómo se sintió cuando se enteró que había contraído el virus.

“Es una situación difícil para todos los seres humanos y cuando me dijeron me espanté muchísimo y muy afortunada de que ya estoy bien y de que ya no tengo el virus”, dijo la recordada actriz de “María la del barrio”.

Debido a que Itatí Cantoral fue asintomática, mencionó que esto puso en duda el resultado de la prueba de COVID-19. “No tuve ninguna complicación, se dudó del resultado hasta que se confirmó y como gracias a Dios fui asintomática fue más difícil saberlo”, contó.

En otro momento de la conversación, Itatí señaló que no dio a conocer que se contagió con el virus porque se trataba de un tema delicado. “Simplemente tienes que hacer lo que dicen los doctores, y estar aislado, entonces estuve aislada en la casa, no quise comentar nada porque es una cuestión muy difícil, hay muchas personas que están perdiendo la vida desgraciadamente por este virus, es muy contagioso y solamente me uno a esas personas que están sufriendo con este virus”, enfatizó.

Finalmente, la actriz de telenovelas expresó su agradecimiento a Dios y dijo que se encuentra totalmente recuperada para seguir con su trabajo en la telenovela “La mexicana y el güero”. “Gracias a Dios, estoy agradecida con Dios, con la vida y le mandó un saludo muy cariñoso a toda la gente que estuvo preocupada por mí y a todas las que me escribieron”, comentó.

Tráiler de “La mexicana y el güero”, telenovela protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler

