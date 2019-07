Ivana Yturbe aclara que no le interesa el dinero de Jefferson Farfán: "hay cosas más importantes" | VIDEO

La modelo peruana, Ivana Yturbe, terminó hace más de tres meses su relación sentimental con el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, pero aún le siguen preguntando por los detalles de lo que pasó entre ambos en el verano de este año.

Ivana Yturbe minimizó el dinero de Jefferson Farfán y asegura que este nunca le interesó. Incluso, la chica reality se atrevió a mencionar a su pareja Mario Irivarren y pidió que le pregunten a él.

"Nada que (Jefferson Farfán) te ha prestado plata, te ha dado plata, te ha mantenido, nada de eso contigo", le dijo la reportera a Ivana Yturbe quien respondió así: "para nada, es más, pregúntale a Mario si quieren, es lo que menos me importa, hay cosas muchos más importantes que el (dinero)".

Respecto a los costosos regalos que recibió de Jefferson Farfán durante su romance, Ivana Yturbe dijo que no hablará de qué le dio el futbolista. Sin embargo, aclaró que ella también trabaja para comprarse sus "cosas".

"La gente va a seguir hablando, va a seguir especulando y lastimosamente es lo que yo escogí, yo escogí la tele, o bueno, la tele me escogió a mí, pero a apechugar nomás, yo sé que soy, yo sé cómo soy, yo sé lo que soy y la verdad eso es lo único que me importa y la verdad es que las personas que me quieren saben todo eso", señaló.

"La verdad que no me voy a poner a decir lo que me regalaron, qué uso, que no, porque la verdad no lo voy a hacer. Y, porsiacaso, uno también trabaja y se puede comprar sus cosas", puntualizó.