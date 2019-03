Ivana Yturbe aparece en fiesta de Brunella Horna al lado del 'Zorro Zupe'

Ivana Yturbe aprovecha muy bien los días que no trabaja en “Esto es guerra” para salir a divertirse con sus amistades. Tal como sucedió el último sábado, cuando asistió a la fiesta que realizó Brunella Horna con motivo de su onomástico número 22.

Pese a que su pareja, Jefferson Farfán, se encuentra jugando en Rusia, esto no fue problema para la modelo, quien fue solita al lugar, pero estuvo bien acompañada de Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro Zupe”, amigo del delantero de la selección peruana de fútbol. Otra de las que llegó sola al lugar fue Jazmín Pinedo, y no del brazo de su pareja, Gino Assereto. Incluso Peter Fajardo, productor de “Estás en todas” estuvo en esta fiesta, donde no faltó ningún detalle, pues Brunella se encargó de engreír como se debe a sus invitados.

¿VIGILADA?

Vale indicar que, en varias de las historias de Instagram, el “Zorro Zupe” colgó videos y fotos donde aparece con la “Princesa Inca”, lo que hace suponer que la “Foquita”, quien es amigo del “Zorro”, le haya encargado que cuide al milímetro a su pareja mientras están separados por el trabajo.

En la reunión de Brunella Horna se hizo presente Susy Díaz, quien animó la fiesta de la rubia. Ella hizo bailar a todos los presentes a ritmo de su tema “Mueve la cabeza”.

Brunella Horna, al igual que Ivana, la pasó de maravillas acompañada de su pareja, el congresista Richard Acuña, y otros invitados más.

