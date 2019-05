Ivana Yturbe le da su "bendición" a Jefferson Farfán por supuesta reconciliación con Yahaira Plasencia

Ivana Yturbe negó que esté en "coqueteos" con Jefferson Farfán luego de generar especulaciones en las redes sociales. Además, la modelo aseguró que le envía "bendiciones" a su expareja y a Yahaira Plasencia.

Cuando le preguntaron sobre una supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe aseguró que el futbolista debería hacer lo que le hace feliz: “Todo bien, como yo digo, mientras que uno haga lo que le hace feliz, que lo haga, sin miedo al qué dirán, sin miedo a nada. Soy la primera en decir eso, si ellos están felices juntos, adelante, que les vaya bien. Les doy las máximas bendiciones".

"Me parece que ellos hacían una linda pareja. Les deseo lo mejor del mundo, eso de juzgar no va conmigo. Las personas deben hacer lo que les haga felices, sino mírenme a mí”, expresó la 'Princesa Inca'.

Niega especulaciones

Tras publicar un video cantando el tema 'Mocca' de J Balvin, muchos especularon que estaba dedicada a la 'Foquita', pero ella lo negó.

“No, no, no, la canción se llama 'Mocca' y dice: ‘tú me encantas como el chocolate por la mañana’, es solo por eso. Cero especulaciones por favor, eso es lo que menos pienso ahorita, en amor y esas cosas. Estoy súper enfocada en otras cosas, créeme”, aseguró Ivana Yturbe.

