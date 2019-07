Ivana Yturbe cansada de críticas: "tengo todo el derecho de ser feliz"│VIDEO

Ivana Yturbe se mostró cansada de las críticas y aseguró que no tiene que dar explicaciones a la gente sobre las zapatillas que utiliza.

Según dijo Ivana Yturbe a América Espectáculos, tiene derecho a ser feliz a pesar de las especulaciones: "Yo decidí estar aquí, ustedes tienen todo el derecho de especular, yo tengo todo el derecho de ser feliz".

"Yo sé qué me pongo, cuándo me lo pongo y si me quiero poner algo, no tengo que dar explicaciones a nadie", agregó la 'princesa Inca'.

En otro momento, la modelo se mostró indignada la cantidad de noticias que aparecen sobre ella.

"Me da risa, yo entiendo que hay cosas más importantes como el tamaño de mi cintura, qué zapatillas uso, de qué color o tamaño está mi pelo. Esas son las cosas importantes ahora, yo de verdad no entiendo cómo pueden llenar bloques y bloques de cosas tan absurdas", expresó Ivana Yturbe.

La modelo, además, aseguró que no lee las críticas que le dejan en las redes sociales: "No voy a perder mi tiempo viendo lo que escribe una persona que de repente no es feliz atrás de una computadora".