La reacción de Ivana Yturbe al ser captada con las zapatillas que Jefferson Farfán le regaló│VIDEO

Ivana Yturbe volvió a causar polémica tras ser captada utilizando las zapatillas que Jefferson Farfán le regaló cuando eran pareja.

Y es que Ivana Yturbe asistió a la inauguración del spa de Brunella Horna y la prensa se dio cuenta que estaba utilizando las zapatillas marca Gucci.

Al ser consultada por América Espectáculos, Ivana Yturbe se mostró incómoda y se negó a responder.

"No voy a responder [...] No (me incomoda) pero en verdad no voy a responder nada que tenga que ver con eso", señaló la 'princesa Inca'.

Se solidariza con Farfán

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre la denuncia que Jefferson Farfán realizó sobre un presunto seguimiento a su vehículo, Ivana Yturbe lo lamentó y contó que ella pasó una experiencia similar con Mario Irivarren y sus compañeros de Esto es guerra.

"Es súper peligroso. Nosotros también cuando nos veníamos de la gira nos seguía un carro desde Chincha hasta Lima. Todos nos asustamos, Peter estaba asustado, Mario estaba mirando hacia atrás (...) cuántos accidentes pueden causar", explicó la modelo.