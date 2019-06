Ivana Yturbe se defiende por supuesto uso de Photoshop: "¿quién no editó nunca una foto?"

Ivana Yturbe volvió a pronunciarse tras ser duramente criticada por el presunto uso de Photoshop en las fotos que publica en Instagram.

En esta misma red social, Ivana Yturbe aseguró que los retoques en sus imágenes a veces son "involuntarios" por su trabajo como modelo.

"¡Buen día chicos! Hace poco he visto notas y comentarios sobre mis fotos me da mucha risa que sea una tema viral pero igual quiero explicarles un poco la función de mis redes, pero antes levante la mano ¿Quién no editó nunca una foto? En mi caso, muchas veces es de manera involuntaria ya que trabajo como modelo y hay imperfecciones ya sea de ropa o postura que se arreglan para dar un mejor aspecto visual", escribió Ivana Yturbe.

En ese sentido, la modelo indicó que utiliza filtros en Instagram pero insistió en que no ha retocado sus fotos, sino que posa en ángulos que la favorecen.

"Ahora, con respecto a mi Instagram personal, lo único que hago es ponerle un filtro especial para mantener mi feed en armonía. No todos lo hacen, es cuestión de gustos pero el mío es de tonalidades rosadas y LO AMO. Psdt. A veces la perspectiva en la que toman las fotos nos dan mejores ángulos, no se dejen engañar, es por eso que subí esta foto muy parecida a la de ayer para que se den cuenta", precisó la participante de Esto es Guerra.