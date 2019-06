Ivana Yturbe desmiente uso de Photoshop con video

En estos días, la modelo Ivana Yturbe generó polémica al publicar una foto en donde se le veía una diminuta cintura. Al respecto, sus seguidores aseguraron de que había avisado del Photoshop.

Sin embargo, Ivana Yturbe ha querido callar la boca a todos los que creen que ella se hacer algunos "arreglitos" con ayuda del programa y por ello, publicó nuevas fotos y hasta un video.

"¿En los videos también se puede hacer Photoshop?", escribió Ivana Yturbe junto a una serie de fotos en donde se puede apreciar nuevamente su diminuta cintura.

Sus medidas.

Tras la polémica, la popular 'Princesita Inca' no se quedó callada y aseguró que mide 60 o 61 centímetros de cintura, así que las personas que la han visto en persona saben que su cuerpo es natural.

"¿Esa no es mi cintura? No tengo necesidad (de usar Photoshop) y estoy feliz con mi cuerpo. Obviamente, si tengo un moretón o algo, las edito para que se vean más estéticas, pero no tengo que estar haciendo cosas. Yo estoy tranquila y feliz", comentó antes de publicar el nuevo video.