La modelo Ivana Yturbe fue presentada como nueva integrante del programa de competencia “Esto es Guerra”. Y es que la popular ‘Princesa Inca’ estuvo más que radiante en su ingreso al reality. Sin embargo, no se escapó de que le preguntaran cómo va en el tema del corazón.

La excombatiente esquivó muy bien la pregunta sobre su actual situación sentimental con Mario Irivarren.

“Muy tranquila, muy feliz, y como un día tú me dijiste, más enamorada de mi que nunca. Creo que el año pasado aprendí a conocerme, aprendí a quererme y siento que estoy en el lugar donde quiero estar, he logrado muchísimas cosas y siento que con eso es suficiente”, así respondió la pregunta hecha por Jazmín Pinedo.

Asimismo, Ivana también se mostró muy emocionada por los proyectos que se le vienen en este año 2020.

“Ustedes me preguntan si estoy enamorada o no. Yo siento que el año pasado descubrí una de las cosas más importantes del mundo: amarme a mi, valorarme a mi, y es que si no hay eso, no puedes hacerlo con nadie”, comentó frente a las cámaras de América Televisión.

Todas sus declaraciones estarían siendo muy sospechosas, ya que no quiso mencionar a Mario Irivarren en ningún momento, por lo que se podría pensar que la parejita habría ‘roto palitos’ tras regresar de sus vacaciones en Europa.

“Todavía no me caso, estoy enamorada solo de mi”, finalizó.

Video: América TV

TE PUEDE INTERESAR