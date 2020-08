Ivana Yturbe de una parte acá s ha encargado de hacer noticia no solo por sus sonados romances con figuras mediáticas, sino por sus osadas sesiones de fotos en lencería o sus videos de alto voltaje. Muchos la han felicitado, sobre todo caballeros que han resaltado su belleza, pero otros la han criticado.

“Ivannita yo creo que no tienes otra cosilla que mostrar no sé la sabiduría, de conocimientos. Así las chicas así de tu porte se preocupen en no ser solo modelos peruanas”, le dijo la usuaria Cristian Ocrospoma. Del mismo modo, Alonso Costa le dijo: “Ivana si no te has dado cuenta cuanto te quitas la blusa, caen las cenizas del orégano que te fumaste. Sería el colmo que en el video hagas esa estupidez de aniñada, de enseñar tu lengua. ¿Es el único talento que tienes?”.

LA DEFIENDEN

Sin embargo, otro número de usuarios salió a defenderla a capa y espada. “@crisocrospoma la que puede puede”, “Preciosa Ivanita”, " Eres mi Diosa hermosa”, “La más guapísima Ivana”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.