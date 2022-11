La modelo y exchica reality, Ivana Yturbe no tuvo reparos en confesar que sí sería capaz de quitarle el puesto a Brunella Horna para convertirse en la nueva conductora de ‘América hoy’.

Así lo señaló la modelo en el magazine de América Televisión, hasta donde llegó para responder preguntas curiosas y una de ellas era si sería capaz de serrucharle el piso a su amiga. Ante tal pregunta, Brunella se quejó:

“No me pueden hacer esto a un mes de mi boda. Yo estoy nerviosa con el estrés de la boda y me dicen que el próximo año ya no tengo trabajo”, lamentó la joven empresaria.

A lo que de inmediato, Ivana Yturbe comentó: “A mí me dijeron (que la invitación al programa) era un casting, amiga lo siento, tú sabes cómo están las cosas ahora. La leche es cara, los pañales son caros, así que acá me tienen”, bromeó la modelo.

Sin embargo, Yvana dejó en claro que prefiere conducir al lado de Brunella Horna que de Melissa Paredes, de quien se especula podría volver al programa. “Amiga, a mí me dijeron sobre un casting, que era cuatro conductoras, pero no sabía que entraba Melissa Paredes. Pensé que eras tú, mi tía Janet, Ethel y yo, las cuatro”, dijo.

Brunella Horna pasó un incómodo momento después de que se revele el nuevo afiche de 'América Hoy' para el 2023 ya que Ivana Yturbe reemplazaría a la pareja de Richard Acuña en la conducción del programa. "No pueden hacer esto a un mes de mi boda" afirmó la modelo. (Fuente: América TV)

