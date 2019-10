La modelo peruana Ivana Yturbe reapareció este domingo tras conocerse que tuvo que abandonar el concurso de belleza, Miss Progress International por una aparente infección estomacal.

En las últimas horas, Yturbe ha sido blanco de críticas por parte de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, así como de la periodista Magaly Medina, quienes cuestionaron las verdaderas razones por las cuales Yturbe decidió no participar del certamen realizado en Italia.

Pese a los comentarios, la modelo publicó un video en Instagram donde afirma que se siente mejor de salud.

“Sí, sé que me desaparecí. Andaba super mal, hoy estoy mejor (...) Ahorita voy a descansar, yo por aquí me quedo unos días más porque tengo cosas pactadas. Me siento mucho mejor de salud. Anímicamente aún no me siento bien del todo, aún. No saben cuánto quería y cuánto luche por este proyecto (...) Pronto se viene la revancha”, comentó.

El pasado viernes se conoció que la modelo había abandonado el certamen por recomendación de los médicos. "Con el dolor de mi corazón, lamento haber enfermado, que los médicos no me permitiesen presentarme a la gala, y demostrar todo lo que hicimos todos aquí y desde nuestra casa”, fue lo que escribió Ivana Yturbe.