La chica reality, Ivana Yturbe, representará al Perú en el concurso Miss Progress International - que se realizará del 27 de septiembre al 6 de octubre - y viajará el próximo mes a Italia para este certamen. Fue la misma modelo quien lo confirmó a través de sus redes sociales.

Del mismo modo, la cuenta oficial de Reina Nacional del Perú compartió un video del backstage de la primera sesión de fotos que protagoniza la modelo.

Actualmente, Ivana viene recuperándose de una lesión, por lo que estuve alejada de Esto Es Guerra. “Para todos los que me preguntan por qué no subo nada a mis redes”, escribió hace unos días la llamada 'Pricesa Inca’ sobre una foto de su mano con suero.

Sobre su vida amorosa, hasta el momento Ytube no ha confirmado un supuesto romance con el también chico realy Mario Irivarren, pese a que han sido captados abrazados, paseando por las calles de Lima.

Cabe mencionar que la modelo estuvo vinculada sentimentalmente con el futbolista Jefferson Farfán, quien le dio costosos regalos. Ella, sin embargo, ha minimizado las críticas en torno al tema en varias oportunidades: “La gente va a seguir hablando, va a seguir especulando y lastimosamente es lo que yo escogí, yo escogí la tele, o bueno, la tele me escogió a mí, pero a apechugar nomás, yo sé que soy, yo sé cómo soy, yo sé lo que soy y la verdad eso es lo único que me importa y la verdad es que las personas que me quieren saben todo eso”.