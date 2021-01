¡Fuertes declaraciones! Ivana Yturbe estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde reveló detalles inéditos de lo que será su matrimonio con el futbolista Beto da Silva el 16 de febrero del presente año.

Y es que la conductora Tula Rodríguez le consultó a la modelo sobre si tenía ya una lista de invitados para su boda. Entre ellos estarían Flavia Laos, Patricio Parodi, Alondra García Miró, Paolo Guerrero, Edison Flores, Ana Siucho, Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, entre otras figuras del medio.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue cuando la ‘Princesita Inca’ mencionó a quiénes no les llegaría el parte nupcial. Así se refirió sobre Samahara Lobatón y Luciana Fuster, sus dos examigas.

“(A Samahara) Yo la invitaría, pero no sé si le den permiso”, comenzó diciendo. “(A Luciana) la invitaría, pero no se lleva bien con mi novio... Ahora que lo pienso, no la invitaría”, agregó.

