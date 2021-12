La modelo Ivana Yturbe sorprendió al aconsejar a las mujeres que se encuentran embarazadas y pasando por insegurdades debido a los cambios en sus cuerpos.

A través de Instagram Stories, la ‘princesa inca’ compatió un video dedicado a las mujeres embarazadas: “A las mamis que están embarazadas y sienten que han subido mucho de peso, tienen que verlo”.

En ese sentido, Ivana Yturbe contó su experiencia. La esposa de Beto da Silva reveló que subió 18 kilos durante el embarazo, y eso la hizo sentir insegura en la recta final.

“Yo subí 18 kilos, las últimas semanas no quería ni salir de la casa, de hecho el momento que más odiaba en el día era cambiarme y normalmente no me disgusta”, contó Ivana Yturbe.

La ‘princesa inca’ explicó que, tras dar a luz, perdió peso rápidamente, aunque todavía no está en su peso normal. Pese a ello, Ivana Yturbe confesó que volvería a pasar por este proceso solo para tener a su pequeña Almudena.

“Al final cuando nació mi gordita, la primera semana no más perdí 10 kilos, y ahorita me faltan, desde la última vez que me pesé, 6k para llegar a mi peso normal. Igual por Almu los volvería a subir mil veces más”, escribió la influencer.

