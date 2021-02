¡Fuerte y claro! Ivana Yturbe estuvo enlazada en exclusiva con el programa “En boca de todos” donde reveló detalles inéditos de su matrimonio pospuesto con Beto da Silva.

Y es que la modelo confirmó que tenía planeado contraer nupcias el 6 de febrero, pero que junto al futbolista, decidieron aplazarlo por la complicada situación que vive nuestro país a causa de la propagación del COVID-19.

“Me casaba el 6 de febrero, pero de hecho no soy ajena a todo lo que está pasando. Es una etapa complicada en nuestro país, entonces cuando todo se calme y vuelva a estar más tranquilo me casaré, como lo dije, en un par de meses. No estamos en posición de celebrar”, comenzó diciendo.

“Nos vamos a casar pronto porque lo teníamos planeado, todo ha quedado en stand by, es algo pequeño solo con nuestra familia, ya en el religioso será algo más grande”, agregó.

Descarta embarazo

Por otra parte, la exintegrante de “Esto es Guerra”, negó tajantemente encontrarse en la dulce espera, y señaló que cuando lo esté, ella misma se encargará de gritarlo a los cuatro vientos.

“No para nada, que no den información falsa. La única persona que puede decir si estoy embaraza soy yo. Sí quiero encargar un bebito este año, pero por el momento no”, manifestó.

Ivana Yturbe descarta estar embarazada - Ojo

TE PUEDE INTERESAR