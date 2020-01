Ivana Yturbe se solidariza con Darlene Rosas tras supuesto puñetazo [VIDEO]

Ivana Yturbe, pareja de Mario Irivarren y compañera de Darlene Rosas en el Miss Perú Universo 2016, se solidarizó con ella luego que denunciara haber sido agredida por una mujer cuando sacó a su mascota al parque.

Aunque en un primera momento evitó hablar al respeto, Ivana Yturbe dijo que a nadie le gusta que la golpeen. "Preferiría no opinar porque no he visto lo que he pasado (...) Me solidarizo con ella definitivamente, a nadie le gusta que le golpeen".

Asimismo, dijo que afortunadamente a ella no le ha tocado vivir nada parecido hasta el momento. "Gracias a Dios no, he tenido críticas en las redes sociales, pero por ahora nada como eso".

Por otro lado, Ivana Yturbe evitó hablar sobre la salida entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. "Mira yo no habló de mi vida privada y menos hablaría de ellos. Luciana es mi amiga y a Patricio lo conozco".

Finalmente, Ivana Yturbe dijo que la competencia en el Miss Perú Universo es cada vez más fuerte y que espera estar entre las 30 finalistas.









Mario Irivarren e Ivana Yturbe pasan juntos Semana Santa en Paracas