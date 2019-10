Ivana Yturbe se pronunció luego de retirarse del concurso de belleza italiano “Miss Progress International” por sufrir de una infección estomacal.

A través de Instagram, la modelo envió un mensaje a los peruanos donde lamentó haber enfermado.

“No me alcanzan las palabras para agradecerte, Perú, por todo y por tanto amor, por acompañarme en esta aventura. Desde el fondo de mi corazón, un millón de gracias. Con el dolor de mi corazón, lamento haber enfermado, que los médicos no me permitiesen presentarme a la gala, y demostrar todo lo que hicimos todos aquí y desde nuestra casa”, escribió Ivana Yturbe.

Foto: Instagram Ivana Yturbe

La ex chica reality también agradeció los mensajes que recibió durante su participación en este concurso: “Como les prometí, di todo de mí y estoy segura que en Puglia, siempre tendrán en sus corazones a Perú. Tienen que saber que cada palabra de apoyo, cada mensaje y comentario suyo, no solo me han hecho sentir especial, sino que me han ayudado en mi recuperación”.

“Tienen que saber que cada uno de esos votos que logramos juntos y que fueron puro trabajo duro, me hizo sentir lo grandes que somo Perú y cuán conectados estamos. Los quiero. Esta experiencia me trajo tantas cosas lindas que guardaré en mi memoria y estarán por siempre en mi corazón”, expresó la modelo.

Foto: Instagram Ivana Yturbe

Foto: Instagram Ivana Yturbe