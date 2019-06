¿Ivana Yturbe usó photoshop? Mario Irivarren respondió sobre polémica foto

Esta fotografía que publicó Ivana Yturbe en su cuenta oficial de Instagram generó gran polémica entre los cibernautas de la modelo. ¿El motivo? La acusaron de utilizar un exceso de photoshop en la instantánea, debido a la diminuta cintura que se visualiza.

La popular 'Princesita Inca' no se quedó callada y aseguró que mide 60 o 61 centímetros de cintura, así que las personas que la han visto en persona saben que su cuerpo es natural.

"¿Esa no es mi cintura? No tengo necesidad (de usar Photoshop) y estoy feliz con mi cuerpo. Obviamente, si tengo un moretón o algo, las edito para que se vean más estéticas, pero no tengo que estar haciendo cosas. Yo estoy tranquila y feliz", comentó.





La defendió

Mario Irivarren también sacó cara por su compañera de reality, indicando que no entiende por qué la critican tanto por una fotografía.

"Si tú ves a Ivana en vivo tiene la misma cintura. ¿Qué photoshop? Siempre va a haber gente que critique, gente que busca lo mínimo para fregar (...) Creo que decir que usamos photoshop o que Ivana lo usa es faltar a la verdad. Tanto ella, Flavia como Angelle poseen unos cuerpos lindos, les gusta lucirlos, buscan su mejor ángulo, suben su mejor foto y quien sepa apreciar la belleza en buena hora, y quien solo critica, qué pena. Qué horrible pasar la vida criticando en lugar de apreciar lo bueno", concluyó.