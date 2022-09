Los fanáticos de las telenovelas mexicanas quedaron estupefactos por una impactante revelación de la actriz Ivonne Montero, quien aseguró haber tenido un tórrido romance con Sebastián Rulli; sin embargo, lejos de recordar el pasado con añoranza, la también cantante acusó al actor de supuestamente haberse aprovechado de ella para hacerse famoso.

El reality show “La Casa de los Famosos 2″ fue uno de los programas que mayor sintonía obtuvo durante los últimos meses y en ese espacio se pudo ver a reconocidos rostros de la actuación y del espectáculo, entre ellos, Ivonne Montero.

Precisamente, la cantante y actriz se coronó como la ganadora indiscutible de la segunda temporada de “La casa de los famosos” obteniendo así una jugosa cantidad de dinero.

Pero Ivonne Montero no solamente ha dado mucho que hablar por su participación en este reality show, sino que también llamó la atención de su público cuando, hace algunos años, se refirió a la relación que habría mantenido con Sebastián Rulli.

Por aquel entonces explicó cómo eran las actitudes de su novio, sobre todo, cuando estaban presentes las cámaras de televisión. ¿Qué dijo?

Ivonne Montero ganó la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

¿SEBASTIÁN RULLI SE APROVECHÓ DE LA FAMA DE IVONNE MONTERO?

Este es un tema que ha dado mucho que hablar durante varios años. Y es que, tal como recuerda, el portal mdzol, Ivonne Montero confesó que mantuvo un romance con Sebastián Rulli, pero el galán de telenovelas terminó negando todo.

El citado medio indicó que Ivonne Montero aseguró que empezó a salir con Sebastián Rulli tras su participación en la película mexicana “El Tigre de Santa Julia”, producción con la que se haría muy famosa a nivel internacional.

“En algún momento salimos, claro. En algún momento salimos cuando yo me di a conocer fuertísimo con ‘El Tigre de Santa Julia’. Fue una relación de muy poco tiempo (...) Yo me di cuenta por sus actitudes cuando había cámaras entonces era muy cariñoso y cuando no había cámaras entonces ya se volteaba”, expresó Montero.

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

SEBASTIÁN RULLI LO NEGÓ

Mdzol también sostiene que Sebastián Rulli lo negó todo cuando se le consultó sobre el presunto romance que tuvo con Ivonne Montero.

“La verdad me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento en donde tenía que promocionar su telenovela; no tengo más que decir, que le deseo lo mejor, que sea una persona exitosa”, sentenció según el citado medio.

Sebastián Rulli es un reconocido actor que ha participado en varias telenovelas (Foto: Sebastián Rulli / Instagram)

DATOS PERSONALES DE IVONNE MONTERO

Nombre: Ivonne García Macedo Montero

Ivonne García Macedo Montero Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Ciudad de México (México) Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 25 de abril

25 de abril Año de nacimiento: 1974

1974 Edad: 48 años

48 años Instagram: @ivonnemonteroof

@ivonnemonteroof Facebook : @IvonneMontero

: @IvonneMontero TikTok: @tikivonnemonterotok

¿QUIÉN ES IVONNE MONTERO?

Ivonne García Macedo Montero nació el 25 de abril de 1974 en la Ciudad de México (México)

Su madre se encargó de su crianza y la de su hermana Alejandra, mientras que su padre, un ingeniero químico farmacéutico industrial.

Estudió con su hermana en un colegio de monjas. Desde que era una niña le gustó la gimnasia y atletismo, llegando a convertirse en una deportista de alto rendimiento desde los 7 años hasta los 20. Con ambas disciplinas logró ganar más de 90 medallas.

Una vez que acabó el colegio, decidió estudiar la carrera de Sociología, pero se dio cuenta de que no era lo suyo y lo dejó, algo que molestó a sus padres.

Tras abandonar su carrera y comunicar a su familia que deseaba dedicarse al mundo de la interpretación, a sus padres no les quedó otra alternativa que aceptar, después de un año de insistencia, que se forme como actriz. A los 22 años postuló e ingresó a Centro de Estudios de Actuación (CEA) en Televisa.