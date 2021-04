Faltan exactamente 10 días para el estreno de “The Boy from Medellín” (”El Niño de Medellín”), el documental sobre J Balvin que llegará a Amazon Prime Video el próximo 7 de mayo y el colombiano compartió nuevos adelantos de esta producción.

A través de su cuenta de Instagram el intérprete de “Blanco” publicó dos videos. El primero de ellos muestra parte del tráiler que acaba de ser lanzado. “El Niño de Medellín este 7 de Mayo - Ahora conocerán mucho más de Jose”, señala en el texto que acompaña las imágenes.

En el segundo video, J Balvin lanzó un adelanto del documental que muestra imágenes inéditas de su adolescencia. En ellas se puede ver a José Álvaro Osorio Balvín, el muchacho detrás del artista, contando el duro camino que tuvo que recorrer para alcanzar la fama.

“Yo crecí en Medellín, en una casa de clase media, con un pie en dos mundos: mis amigos ricos me veían como pobre y mis amigos pobres me veían como rico. Mi padre me enseñó a trabajar duro y mi madre me crió para ser un soñador”, dice al inicio del clip.

“Cuando tenía 17 años mi padre perdió su trabajo y mi familia tuvo problemas financieros. Yo quería hacerme cargo de ellos y el único talento que tenía era la música. Soñaba con convertirme en una estrella, pero sabía que tenía que trabajar duro para lograrlo”, agregó y también recordó que María Osorio, su primera novia, lo apoyó y viajó con él a Estados Unidos para ayudarlo a cumplir sus sueños.

“Mi primer amor, la ‘Mona’, y yo nos mudamos a Miami para seguir mi sueño en los Estados Unidos. Pero la realidad de la vida como inmigrante en Miami era dura, realmente dura. Vivía una doble vida: pintaba casas durante el día para salir adelante y luego, en la noche, pretendía ser una estrella, andando en limusinas que no eran mías y vistiéndome para tocar en pequeños shows”, indicó.

“The Boy from Medellín” (“El Niño de Medellín”) fue filmado en una semana previa al concierto más importante de J Balvin, el cual se realizó en Medellín en diciembre del 2019. Sin embargo, la agitación política y la brutalidad policiaca hizo que el país colombiano se sumerja en varias protestas.

En ella también se muestra la ansiedad y depresión con la que el popular reguetonero ha lidiado a lo largo de su carrera musical. Un momento íntimo para conocer más de José Álvaro Osorio Balvín, nombre verdadero del artista.

