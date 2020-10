El cantante de reguetón J Balvin se convirtió en el centro de comentarios en las redes sociales luego que en su cuenta personal de Instagram compartiera unas fotografías protagonizadas por su mascota, a la que le tiñó la cola de varios colores.

Las imágenes fueron acompañadas con un texto en el que el intérprete de “Mi gente" explicó cómo fue el procedimiento para pintarle la cola a Enzo.

“Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento. Es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con animales o maltrato y aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia”, explicaba en redes.

Además, el artista colombiano señaló que ama a su perro y pidió a sus fans que solo realicen el procedimiento con profesionales y especialistas en el tema, pues de no usar los productos correctos podrían lastimar a sus mascotas.

“Por favor esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño”, añadió.

Pese a todas las explicaciones que mencionó en su post, más de un usuario de dicha red social lo criticó y señaló el hecho como un maltrato y algo innecesario para una mascota.

“Amo a J Balvin, pero me da impotencia que grabe y que crea que es adorable que un perro tenga la cola multicolor para hacer alguna promoción de su álbum o algo por el estilo”, “Señor J Balvin, deje en paz a su perro. Que a usted le guste andar de mil colores es una cosa que nos da igual (...) No importa si los tintes no perjudican la salud del animal, está usándolo. No es un accesorio de moda, respete”, “Mi relación de amor-odio con J Balvin siempre termina cayendo más en el odio”, fueron algunas de las reacciones.

VIDEO RECOMENDADO

J balvin le dedica canción a Ester Expósito

¡Una locura! J balvin le dedica canción a Ester Expósito 13/09/2020