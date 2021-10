La polémica en la que se vio envuelto J Balvin tras el lanzamiento de “Perra” canción que grabó en colaboración con la dominicana Tokischa continúa y la familia del cantante no ha sido ajena a ella.

Es así que Alba Mery, madre del reguetonero, reveló en una recientes declaraciones al programa de televisión colombiano “Nos cogió la noche” que ella lo regañó por la controvertida letra del tema.

“Cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir... Ya no seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte”, dijo inicialmente.

“No podemos idealizar a nadie le tiene sus defectos y sus cualidades (...) De ángel a villanos aquí pasamos con mucha facilidad, entonces hay que hacer grandes cambios interiores empezando por mi muchacho”, agregó.

“Quizás lo que pasó no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó (...) Mi hijo se equivocó, definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, sostuvo.

YouTube borró el video de “Perra”

YouTube eliminó el video de “Perra”, la canción de J Balvin y Tokischa, por contener polémicas escenas: dos mujeres aparecen luciendo collares, orejas y nariz de perro mientras son sometidas por un hombre.

El colombiano no se pronunció sobre la medida de la plataforma de videos pero habría sido él mismo quien pidió a su equipo de relaciones públicas retirar el material por el rechazo que provocó.

