En la reciente edición de los “Premios Juventud” el gran ausente fue J Balvin. El colombiano tomó por sorpresa a todos los espectadores luego que un video diera a conocer que no estuvo presente en el evento debido a que contrajo el coronavirus (COVID-19).

“Me siento muy agradecido, en estos momentos estoy saliendo del COVID-19. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó y bien duro. Un mensaje a toda la juventud: que se cuide, se proteja que esto no es un chiste. El virus existe y es peligroso”, manifestó el artista en un clip que difundieron en la ceremonia, luego que sea anunciara que ganó en la categoría “Video con el mensaje más poderoso”.

Ahora, en su perfil de Instagram, compartió un nuevo video en el que contó a sus millones de fanáticos detalles sobre su estado de salud. “Hola mi gente. Esperé que saliera del COVID-19 para compartir mi experiencia. Creo que es una de las experiencias de salud más difícil que he tenido en mi vida”, dijo al inicio del clip.

“Sé que hay enfermedades mucho más poderosas que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna, el COVID es algo que piensa uno que no es un chiste porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que seguramente tengan o no tengan peso, pero lo que realmente existe, es el virus”, expresó J Balvin.

José Álvaro, nombre real del cantante, confesó que los síntomas que presentó fueron muy fuertes y que le provocaron sentirse mal y angustiado por su vida.

“Más allá de cualquier cosa, el virus es real, a mí la verdad sí siento que casi me mata, la pasé muy mal. Fiebre de 40, escalofríos, la pérdida del olfato, la baja de oxígeno, la pérdida del gusto, el temor de sentir que tenía dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo más va a reaccionar”, agregó.

El intérprete de “Agua” pidió a sus seguidores que tomen con seriedad el virus. “Hay algunos que son privilegiados y están de rumba en rumba sintiéndose inmortales, que creen que es una simple gripe (…) a esos inmortales esa ‘simple gripe’ les ha quitado la vida. Lo repito, es muy fuerte”, puntualizó.

Finalmente, J.Balvin recomendó a sus fans usar las mascarillas, los lentes y que se laven las manos constantemente.

