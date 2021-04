El cantante colombiano J Balvin y la actriz y modelo argentina Valentina Ferrer se convertirán en padres muy pronto. En una reciente entrevista para Vogué México y Latinoamérica, la modelo contó detalles de su embarazo.

Para la sesión, Ferrer, originaria de Córdoba, posó para el lente del fotógrafo An Le y en la publicación que saldrá en mayo 2021, habló sobre cómo ha llevado este periodo y las emociones que ha generado para ella y el intérprete de reguetón saber que pronto agrandarán la familia.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, explicó Ferrer.

“Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando”, añadió, dejando en claro que seguirá en pie con su carrera.

Como se sabe, en 2017, Valentina Ferrer recibió la propuesta de protagonizar el videoclip del tema “Sigo extrañándote” del cantante colombiano J Balvin. Meses después empezaron los rumores de su posible relación, pero no fue hasta mayo de 2019, en la ceremonia de los premios Grammy, que confirmaron su romance.

Si bien no suelen compartir fotografías juntos en sus redes sociales, han aparecido tomados de la mano en diferentes alfombras rojas, semanas de la moda, entre otros eventos. Hasta el momento, el artista colombiano no se ha pronunciado al respecto.

