La carrera de Jabari Banks no volverá a ser la misma luego del papel que interpretará en “Bel-Air”. El joven actor encarnará una nueva versión de Will, en el ‘reboot’ de lo que fue la recordada serie “El Príncipe de Bel-Air”. Aquí te contamos más de la vida de esta promesa actoral que nos hará recordar el trabajo que realizó Will Smith en los 90′.

Según la descripción oficial la serie nos dice que promete: “Sumergirse más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos”.

Ha sido el propio Will Smith quien le comunicó a Banks que había sido elegido para interpretar el papel principal de este nuevo proyecto de televisión. Esto fue posible gracias a una videollamada que luego se compartió en Peacock, plataforma que se encargará de transmitir la serie. “Es un placer conocerte. Desde lo más profundo de mi corazón quiero felicitarte. Tienes el papel de Will en Bel-Air”, le dijo Smith a al joven actor.

QUIÉN ES JABARI BANKS, EL NUEVO PRÍNCIPE DEL RAP

Jabari Banks es un actor estadounidense de 23 años nacido en la ciudad de Filadelfia, al igual que el personaje al que le dará vida en la serie. Él estudió teatro musical y se graduó en la Universidad de Artes en el 2020. Otros de los talentos que tiene es que puede cantar, componer y jugar al baloncesto.

El ‘sucesor’ de Will Smith se ha definido como un ‘actor, activista y optimista al 100%’, en la descripción de su perfil de Instagram. El joven intérprete agradeció la oportunidad que se le ha dado y dedicó unas palabras para todos los que han depositado esa confianza en él.

“Gracias a Will Smith y Morgan Cooper por confiar en mí para este papel icónico. No puedo esperar a haceros reír, llorar y sentir cada emoción intermedia”, manifestó en sus redes sociales.

En otro momento de su vida, Banks ha confesado que el primero en enterarse del proyecto fue su padre. Su progenitor le dijo que el papel debía ser suyo. “Esto es un sueño hecho realidad... La forma en la que este ‘show’ ha causado impacto en mi vida y en mí es increíble”, afirma el artista.

DE QUÉ TRATA LA SERIE “BEL-AIR”

Esta nueva adaptación esta inspirada en un tráiler no oficial original de Morgan Cooper y que se viralizó en el 2019. En estas imágenes se podían ver una reinterpretación del argumento que movilizaba a los personajes en la serie que se hiciera famosa en los años 90′s.

Cooper cumplirá las funciones de director, guionista y productor ejecutivo de este proyecto. Chris Collins lo acompañará en esta travesía como ayudante en los guiones. Se sabe que tanto Will Smith como su esposa también están inmersos en esta nueva apuesta.