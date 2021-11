Cuando Jack Nicholson tenía 37 años descubrió la verdad sobre sus orígenes y entendió de dónde venían sus ansias de actuar y su espíritu libre. Todo lo que había creído hasta ese momento sobre su familia era mentira y recién en su adultez, ya siendo todo un actor galardonado de Hollywood, se enteró de un secreto sobre la verdadera identidad de su madre.

Jack Nicholson supo construir una carrera intachable como actor gracias a su versatilidad y talento. Es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes, como protagonista o como actor secundario: desde cómicos o románticos hasta psicópatas, perturbados o villanos.

Según contó en alguna oportunidad, el amor por la interpretación estuvo siempre recorriendo sus venas. Desde pequeño soñaba con ser un gran actor, lo que no imaginó es que muchos años después su sueño se haría realidad y que se convertiría en toda una estrella de la industria del cine. Llegar a la adultez no solo lo haría conocer la fama, sino también descubrir un gran secreto familiar: su hermana era en realidad su verdadera madre.

Sus doce nominaciones al premio Óscar lo han convertido en el actor con el mayor número de candidaturas de la historia de este certamen (Foto: Getty Images)

CUANDO JACK NICHOLSON DESCUBRIÓ QUE SU HERMANA ERA SU VERDADERA MADRE

Jack Nicholson se enteró a los 37 años que su hermana era en realidad su verdadera madre. El actor siempre creyó que Ethel May y John Nicholson eran sus padres, pero no era así, ellos eran sus abuelos y su madre era su hermana June.

La primera situación dudosa sobre su historia de vida se dio en 1954 cuando quiso sacar el registro de conducir, en ese momento supo que no tenía partida de nacimiento. Al actor le dieron un certificado provisional en decía que había nacido el 22 de abril de 1937.

Ethel May -su supuesta madre- presentó un comprobante que indicaba el lugar en el que había nacido Jack. Luego, le otorgaron el carnet y el asunto quedó cerrado.

Tiempo después de esto, la señora murió. En 1963 también falleció June Nicholson, quien Jack pensaba que era su hermana mayor. Años después, cuando Jack Nicholson tenía 37 años descubrió la verdad: le contaron que June, en realidad, era su mamá, pero que nunca lo había podido decir por el qué dirán.

Jack Nicholson es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense retirado (Foto: Getty Images)

Resulta que a los 17 años June quedó embarazada de Jack y no estaba segura de quien era el padre. Para evitar las habladurías, los padres de June criaron a su hijo como propio sin revelarle nunca la verdad; pero la verdad salió a la luz.

Cuando los protagonistas de la historia murieron, quien le reveló su verdadera identidad fue su hermana Lorraine, en realidad su tía, que, al morir su madre y su hermana, sintió la necesidad de revelarle la verdad a Jack.

Otros familiares de Jack Nicholson también conocían la verdad, pero no habían hablado antes porque había un pacto que no se podía romper hasta que finalmente el actor se enteró de todo.

Al enterarse de toda la verdad, el actor también guardó el secreto para sí hasta que salió la información salió a la luz gracias a una rigurosa investigación que hizo un periodista de la revista Time.

“Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo no nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”, dijo Nicholson en una entrevista en 1984 a la revista “Rolling Stone”.