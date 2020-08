La desmiente. Jackson Mora señaló que su relación de siete meses con Tilsa Lozano después que se especulara que se habían separado después que Olinda Castañeda mostrara los mensajes que le envió el peleador de lucha libre vía Instagram.

Consultado por el diario Trome si su relación se acabó, pues borraron sus fotos de las redes sociales, dijo que “no tengo descargo referente a nada y Tilsa sigue siendo mi novia”, sostuvo escuetamente sin dar mayores detalles de su relación.

Cabe precisar, que los rumores de separación se iniciaron cuando Tilsa Lozano decidió borrar las imágenes en las que aparecía al lado del boxeador en sus redes sociales, a raíz de las declaraciones de Olinda Castañeda, quien contó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ que seguía manteniendo comunicación con Jackson por temas laborales.

Respecto a si su relación con “Tili2 acabó, Mora aseguró que en ningún momento le ‘tiró maicito’ a su expareja y reconoció que Tilsa no sabía que mantenía comunicación con Castañeda. “Olinda y yo hemos sido amigos once años y pareja solo tres meses. No converso con ella constantemente. Si me dice que he querido ‘tirar maicito’, eso es totalmente falso. No es como lo están interpretando”, sostuvo.

Vale indicar, que días antes de que se filtraran las conversaciones entre Jackson y Olinda, Tilsa cumplió siete meses de relación con el peleador y lo celebraron con una cena romántica en un conocido restaurante.