El luchador Jackson Mora estuvo en la inauguración del nuevo salón de belleza de Tilsa Lozano y al llegar, ambos se saludaron con un beso en el cacheta, pese a que la prensa reclama un besito en la boca. “He venido a apoyarla”, dijo.

Jackson Mora contó que fue difícil conquistar a Tilsa Lozano, luego de que ella informara de que son “salientes” oficiales. “No siempre he estado enamorado de ella, pero en este tiempo sí. Me ha costado enamorarla y también muchos desplantes (...) Estoy orgullosa de ella, me interesa ella, estoy para apoyarla en las buenas y en las malas".

Sobre cómo ha cambiado su vida, Jackson Mora dijo que ahora hasta le da miedo saludar a sus amigas. “Antes yo era mucho más amiguero, ahora no puedo, hasta me da miedo saludar a mis amigas. No es porque Tilsa vaya a tener celos, es porque la prensa y la gente lo interpreta mal”.

Jackson Mora no cree que lo tiene con Tilsa Lozano sea un amor de verano y respondió: “Yo creo que esto va durar un tiempo”.

Jackson Mora tras confirmar que son “salientes” con Tilsa Lozano -DIARIO OJO

