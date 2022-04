Un giro de guion que nadie esperaba. Jade Pinkett Smith rompió su silencio luego del escándalo que se generó durante la última ceremonia de los Oscar tras el golpe que le propinó Will Smith a Chris Rock. Varios creían que la ofendida estaría de su lado, pero la reciente entrevista podría cambiar la perspectiva general.

La actriz sorprendió al no respaldar a su esposo y señaló no estar de acuerdo con la actitud violenta de su marido- además- aseguró que ella no necesita que la protejan.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, fueron sus declaraciones para US Weekly.

“Ella es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, agregó la fuente.

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

Durante la última ceremonia de los Oscar, Will Smith golpeó a Chris Rock luego de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Smith, a quien primero se vio riendo, subió al escenario y golpeó a Rock en el rostro antes de regresar a su asiento y gritar dos veces: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

