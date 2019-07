Jaime Bayly arremete contra Bad Bunny: "no sé si está lúcido y no sé si está sobrio"│VIDEO

Jaime Bayly ha generado gran polémica por lanzar duras críticas y burlas contra los cantantes Bad Bunny y René Pérez, de Calle 13, por la crisis política que azota a Puerto Rico en la actualidad.

"Lo que desea René Pérez para Puerto Rico, no sería lo mejor. Veo con estupor, con alarma, que se pronuncia también contra el gobernador Roselló, un músico popular, no sé si es un rapero o reggaetonero. Yo no lo había visto nunca, no conozco su música y tampoco me voy a precipitar a escucharla porque sé que no me va a gustar. Se llama Bud Bunny (...) se viste de una manera llamativa, da la impresión que está huyendo de una colonia de abejas o que es un sujeto perseguido por la justicia que trata de encubrir su rostro. Lo cierto es que se pronuncia sobre la crisis puertorriqueña desde España", sostuvo Jaime Bayly en su programa.

En ese sentido, el periodista peruano se burló varias veces de Bad Bunny: "Me cuesta trabajo entender a este muchacho, no sé si ha recibido picaduras ponzoñosas en el rostro o si quiere prevenirse de ellas".

Según Jaime Bayly, Bad Bunny y René Pérez "representan opiniones más o menos chifladas pero es bueno que las expectoren".

"Lo que ellos no pueden pretender es que representan a Puerto Rico porque a duras penas se representan a sí mismos. Yo no sé si este hombre cuando está hablando está despierto y no sé si está lúcido y no sé si está sobrio", indicó Jaime Bayly.

Arremete contra Residente

Jaime Bayly también arremetió contra el líder de Calle 13, asegurando que es un seguidor de Nicolás Maduro.

"Es probadamente un socialista, chavista, castrista (...) aún ahora se niega a condenar a la dictadura de Maduro. Ni defiendo a Roselló, que es un gobernador inepto, pero tampoco me siento representado por este cantante neochavista, adulón de Fidel Castro y de Chávez toda la vida, odiador de Álvaro Uribe. Es un sujeto que sirve a la izquierda antidemocrática de la región", manifestó el periodista.