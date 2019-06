Jaime Bayly: "Dije que había tratado de ser completamente gay, pero no lo conseguí"

El escritor peruano Jaime Bayly anunció en España la presentación de su nuevo libro titulado "Pecho frío". El diario El Mundo lo entrevistó hace poco y allí Bayly revela detalles no contados sobre su bisexualidad.

"Cuando yo descubrí que me gustaban los hombres, era una tragedia. Tu familia lo veía como una enfermedad terminal o que podía tener cura. Te llevaban a psiquiatras, a predicadores religiosos", contó el conductor de televisión.

Bayly reveló que no es fácil ser bisexual y admitirlo frente a homosexuales y heterosexuales: "El gay piensa que sigues siendo un gay, solo que lo quieres maquillar. El hombre macho heterosexual de la caverna tampoco te cree porque piensa que si te gustan los tíos, no perteneces al club de los machos".

Por ello, indicó que cuando quiso ser "completamente" gay no lo consiguió por lo que siente que ha salido del armario dos veces en su vida. "(...) cuando dije que había tratado de ser completamente gay fuera del armario, pero no lo conseguí"

"La pregunta que te hacen es que quién te gusta más y la respuesta es que no tengo ni idea. Eso depende de la persona y del momento"

Admitió que atrás quedaron los coqueteos con hombres y mujeres y que ha sentado cabeza con su esposa Silvia, con quien tiene 10 años de relación y un hijo de 8 años. Por ello no le costó dejar la relación que mantenía con su exnovio porque "era lo que le pedía el corazón.

"Así como pagué un precio por decir que me gustaban los hombres, también lo he pagado cuando te asumen como gay y te enamoras de una mujer (...) No me cuesta ningún trabajo serle fiel a mi mujer. La amo"; sentenció.