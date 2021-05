La modelo Jamila Dahabreh acusó a la prensa de perseguirla luego que se filtró el rumor de que estaría saliendo con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Rodrigo González y Gigi Mitre descartaron que se trate de reporteros de “Amor y fuego”.

“Casi me choco por ser acosada por este auto que me viene siguiendo. Los estoy grabando a todos”, señaló Jamila Dahabreh al publicar la foto del vehículo que supuestamente la estaba siguiendo.

“¿Qué denuncia ha hecho? Que la persiguen las 24 horas, ya está con el síndrome de Paz de la Barra”, dijo Rodrigo González entre risas.

“Jamila, no somos nosotros, según la producción”, aclaró Gigi Mitre.

Por su parte, ‘Peluchín’ aseguró que el auto no pertenece a su programa: “Esa móvil no pertenece al comité experto de farándula lorcha de “Amor y fuego”, no somos, Jamila, no necesitamos hacer eso de perseguirte de esa manera. Nos ponemos a una distancia prudencial, si nos ves, perdimos, igual continuamos; si no nos ves, cuánto mejor. ¡De repente es la Sofía Franco, es la Sofi!”.

Gigi Mitre se sumó a la broma de su compañero y afirmó: “O de repente es la seguridad de Paz de la Barra, a él le encanta cuidar a su gente”. “O de repente Jeffry (Jefferson Farfán) te está dando una miradita”, sentenció Rodrigo González.

