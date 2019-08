Jamila Dahabreh sobre Yahaira Plasencia: "Me debe de odiar, pero ahora que me odie más"

Jamilah Dahabreh no solo reveló que Yahaira Plasencia le habría mentido a Jefferson Farfán, asegurándole que su relación con Coto Hernández fue mentira, ya que este habría salido con su hermana, Silvana, y no con la salsera.

Pero eso no quedó ahí, la amiga de la 'Foquita' arremetió contra la cantante luego de conocer esta información. Es por eso que sostuvo que le molesta que agarren de tonto a Jefferson.

"Yo no he dicho nada malo, pero da cólera que agarren a la gente de tonta, yo creo que merece una persona que le sea fiel y pueda ser feliz. No le aconsejo nada porque él está bien grande para darse cuenta", dijo primero.

La modelo, también, comentó que antes le daba pena Yahaira, ahora solo ve que se victimiza frente al futbolista.

"Para mí no es una persona sincera, antes me daba pena decía '¡qué pena la chica!, le hacen cargamontón', pero ahora nada que ver, sí tuvo cosas con Coto y ahora se hace la loca, se hace la víctima y no es lo que ella dice que es", resaltó.

Jamila Dahabreh estaría incómoda, ya que Jefferson Farfán le habría cortado su amistad al igual como hizo con el 'Zorro' Zupe. "Él es una buena persona y se merece a una buena mujer, pero ya veremos qué pasa. Yo creo que lo ha alejado de muchas personas, pero el tiempo la mejor lección que nos da la vida", declaró.

"Por supuesto y no solo por Jefferson, sino también por lo que pasó con Coto, me debe de reodiar, entonces ahora que me odie más", sentenció entre risas.