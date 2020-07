Janet Barboza no pudo contenerse más y alzó su voz de protesta y se sumó a las críticas sobre el programa del Estado Reactiva Perú, que hizo entrega de préstamos de capital de trabajo a empresas por la crisis del Covid-19. Asimismo, la “Rulitos” reveló que ha clausurado varios locales de su cadena de peluquerías tras la falta de ingresos.

A través de su cuenta de Twitter, Barboza criticó el desempeño del Gobierno de Martín Vizcarra. “Ojalá que Reactiva Perú llegue a las pequeñas empresas y no termine siendo una cadena de favores para los que tienen contactos. Hasta el momento he escuchado de prestamos a grandes empresas ¡Yo ya he cerrado 6 locales y de Reactiva nada!”, escribió.

Esta no es la primera vez que ella se refiere a las medidas del Gobierno y a su negocio de belleza. El pasado mes de junio, Janet Barboza confesó que estaba atravesando una etapa difícil porque muchos se quedaron sin trabajo. “El tema del spa y las peluquerías para nosotros no ha sido para nada fácil. Sobre todo por la cantidad de trabajadores que se han quedado sin trabajo. Por eso como empresaria emprendedora aplaudo el hecho que salgan los estilistas a atender a domicilio”, dijo a Ojo.pe semanas atrás.