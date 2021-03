La presentadora Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al autocalificarse como una buena suegra. Durante elkl programa “América Hoy” de este lunes 22 de marzo, la ‘rulitos’ contó que no se involucra en la vida personal de su hija Antonella.

“Yo soy un amor, te juro. No me meto con la relación de mi hija, ya sabes, es adulta, no me meto”, explicó Janet Barboza durante el programa.

Y es que según la ‘rulitos’, no quiere tener más problemas en su vida, por lo que evita opinar o involucrarse en la relación que tiene su hija.

“Es más, yo no quiero más problemas en mi vida ¿por qué me voy a meter en la relación de mi hija? Suficiente tengo con los míos”, señaló.

De otro lado, Janet Barboza también habló de su suegra, madre de Miguel Bayona, y aseguró que se llevan muy bien: “Un encanto, la adoro, la amo. Lo único con mi suegra es que Miguel la llama todos los días”.

