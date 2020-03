La exconductora de “Válgame", Janet Barboza, no tuvo reparos en responderle al comunicador Federico Salazar, quien respaldó a Magaly Medina sobre las innumerables acusaciones que indican que ella no es periodista.

Y es que para el conductor de América Noticias, la popular ‘Rulitos’ no pertenece al mundo periodístico. Según lo que indica, el periodismo puede ser ejercido por personas que hayan estudiado otra carrera, pero que dedican con talento al oficio.

“Magaly es alguien que se ha desempeñado en las canchas. Que lo haga bien o mal no tiene que ver con que tenga o no título. Supongo que Janet no es alguien particularmente del ambiente periodístico, creerá que el título te hace ser periodista. Eso no necesariamente es así, tampoco está mal que lo tengas”, fueron las palabras de Federico.

Sin embargo, frente a estas declaraciones, Janet arremetió contra Salazar, tildándolo de “mentiroso” a través de su cuenta de Twitter.

“El asunto acá es el engaño, Federico Salazar. Yo estudié 2 años de producción de Televisión y nunca me vendí como productora”, escribió la exfigura de Latina.

El asunto acá es el engaño Federico Salazar. Yo estudié 2 años de producción de Televisión y nunca me vendí como productora. https://t.co/TIq4EX0fi1 — Janet Barboza (@JanetBarbozaa) March 12, 2020





Sin embargo, muchos usuarios arremetieron contra el comentario de la ‘Reina de las movidas’.

“Magaly es periodista y mejor que otros incluso. Sin embargo tú solo representas lo más vulgar de la cumbia”, “Tu momento ya pasó. No te quieras colgar de Magaly”, “Janet, sé buena perdedora, la gente no te prefiere así es la tv, te cancelaron y nadie te extraña”, fueron algunos de los comentarios en redes.