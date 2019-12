La conductora de “Válgame”, Janet Barboza no se quedó callada frente a los comentarios del exconductor de Latina, Rodrigo González, quien se refirió a la pareja de la ‘Rulitos’, Miguel Bayona, como el ‘carga carteras’.

A consecuencia de esos comentarios, Janet le recordó y cuestionó cuál era la profesión que tenía el exnovio del popular ‘Peluchín’, Sean Rico, quien fue su pareja por varios años.

“¿Alguien me puede decir qué oficio tenía el novio de Rodrigo? Ahora le inventará una gran ocupación... Él sí tiene la lengua bien suelta paraetiquetar a los novios de las mujeres de carga carteras. Hasta donde yo sé, fungía de representante de algunos chicos del medio a quienes por supuesto, él chancaba menos”, escribió en sus redes sociales.

Este publicación no fue del agrado de los seguidores del popular ‘Peluchín’, quienes arremetieron contra la conductora.

Asimismo, Janet Barboza aclaró que ella ha sido una de las personas que menos se ha ‘picado’ con las criticas de Rodrigo.

“A mí él me ha dicho de todo, al igual que a todos los demás del espectáculo y creo que soy de las que más correa tiene, porque sé cómo es este negocio y no me afecta, pero si él tuvo su asistente no puede basar en eso su crítica a las parejas de los demás”, afirmó.