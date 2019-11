Janet Barzoba aclaró los rumores sobre los supuestos retoques que se habría realizado en el rostro.

Todo ocurrió cuando su colega Kurt Villavicencio, “Metiche”, cuestionó a Janet Barboza: “Me preguntan si tú he has hecho muchas cirugías”.

No se hizo roche

Janet Barboza no se molestó y aseguró que hacerse retoques no tenía nada de malo: “Yo no tengo ningún problema de hablar de eso y la verdad es que hay muchas personas en este medio que se hacen cirugías e intentan pasar por muy naturales. De las que estamos aquí creo que el 80% hemos tenido un retoquito, incluyéndote Zorro, creo yo que las personas si queremos vernos mejor con la ayuda de una cirugía, pues tenemos que hacerlo porque si no estamos cómodos, y si eso nos va a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento, nos va a ayudar a tener un mejor trabajo porque va a mejorar tu estado de ánimo, hay que hacerlo”.

Sin embargo, Janet Barboza aseguró que nunca ha utilizado botox en el rostro: “Yo tengo que decir públicamente de que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso y es más, quisiera invitar al doctor para que me revise”.

Asimismo, la conductora de “Válgame” contó que tuvo algunos problemas médicos que pueden haber provocado retención de líquidos.

“No tengo ningún tipo de relleno en el rostro y estoy dispuesta a que me analicen y que me revisen. Yo tuve un problema de parálisis facial y ahora tengo un problema médico donde temo algunas pastillas que quizás me podrían provocar un problema de retención de líquidos, pero más allá de eso; no”, precisó.

